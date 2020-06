Sindacati militari, la proposta scontenta tutte le sigle sindacali

Condividi

Si amplifica la voce discordante rispetto al DDL approvato in commissione Difesa della Camera dei Deputati lo scorso 28 maggio che scontenta innumerevoli sigle sindacali. Il 30 maggio si è tenuta la conferenza web su Il Monito organizzato dall’Accademia italiana delle Scienze di Polizia Investigativa e Scientifica (AISPIS) e dall’Osservatorio Nazionale per i diritti e la salute dei militari e delle Forze dell’Ordine i cui lavori sono stati coordinati da Francesca Beneduce (presidente Osservatorio Nazionale, Direttore scientifico AISPIS e giornalista de IL Monito).

Alle altre sigle sindacali riunite tutte congiuntamente si unisce la voce di UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri Regione Campania con il comunicato stampa che di seguito pubblichiamo integralmente.

Il 28 maggio c. a., la IV commissione Difesa della Camera ha approvato il disegno di legge che istituisce il diritto dei militari di ogni forza armata ad associarsi in sindacati, seppur in ordinamento militare.

Il testo base scelto per il DDL – sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale che ha stabilito l’incostituzionalità della parte del codice dell’ordinamento militare che impediva il libero associazionismo sindacale per il personale militare – sarebbe dovuta essere una riforma epocale che il personale con le stellette attendeva da anni.

Invece, contrariamente a quanto stabilito, esso nega di fatto la libertà sindacale ai militari non tenendo conto dell’esigente modernità del provvedimento e non prevedendo l’estensione al personale delle Forze armate tutte della disciplina e dei diritti sindacali al pari di quelle contenute nelle legge 1° aprile 1981, n. 121 per le forze di polizia ad ordinamento civile, seppur non smilitarizzante. L’innovazione legislativa, ispirata dall’esigenza di contemporaneità degli apparati militari, inesorabilmente, viene placidamente ignorata, calpestando i diritti primari di libertà dell’individuo e viene sostituita con e da un testo deludente che disegna un sindacato condizionabile e che non gode di una propria indipendenza dall’amministrazione; come dire poco più di una rappresentanza militare “privatizzata”.

Infatti il nuovo articolo 6 della bozza intende disciplinare per competenze e funzioni le articolazioni periferiche dei sindacati al pari dei CoBar.

Inoltre è incongruente che il DDL non tenga conto dei militari in quiescenza, di quei militari che con onore hanno servito la propria Patria in difesa dei diritti di tutti i cittadini, che si ritrovano esclusi dalla tutela dei propri.

Questa segreteria regionale è indignata da tale provvedimento antidemocratico e moralmente inaccettabile, mancando dei più elementari e fondamentali requisiti previsti dallo statuto dei lavoratori, per non parlare della sempre presente anticostituzionalità riguardante la libertà dei cittadini. Stiamo assistendo alle solite chiacchiere illusorie dei promotori della legge, dettate dallo Stato Maggiore della Difesa, nonché ad un evidente ostruzionismo di una compagine fortemente conservatrice in Commissione Difesa; un testo redatto sulla base di una palese scarsa conoscenza delle problematiche reali e persistenti delle Forze Armate, che ha la pretesa di decidere su rendicontazioni ed informative, prospettate unilateralmente dai vertici militari interessati ad imbavagliare le voci di 500mila militari Italiani. Ciò non può succedere…, non potendo, questa ed altre associazioni, interagire, proponendo ed informando ed esaminando le dinamiche da un diverso punto di vista con i vertici ministeriali.

Una vergogna senza eguali, uno scempio per il futuro della categoria e del personale militare tutto!

La segreteria regionale per la Campania

UNARMA A.S.C.