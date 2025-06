Simone Inzaghi lascia l’Inter, va all’Al-Hilal

3 minuto di lettura

(Adnkronos) – E' ufficiale: dopo 4 anni e sei trofei conquistati Simone Inzaghi lascia la panchina dell'Inter. Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti calcistiche, il 49enne tecnico piacentino ha deciso di accettare la proposta della squadra araba dell'Al-Hilal che gli ha offerto un ricco contratto. "Le strade del Club e di Simone Inzaghi si separano. È questa la decisione presa di comune accordo dopo l'incontro avvenuto pochi minuti fa", l'annuncio ufficiale dell'Inter. "La gestione di Inzaghi all'Inter sarà ricordata da tifosi, calciatori, dirigenti e dipendenti come caratterizzata da grande passione, accompagnata da professionalità e dedizione. Sei trofei, uno scudetto, due coppa Italia e tre Supercoppa di serie A, sono il palmares maturato in quattro stagioni, che hanno riportato il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Inzaghi è uno degli allenatori con il maggior numero di partite nella storia del club nerazzurro, dopo Herrera, Mancini, Trapattoni e Mourinho. Esattamente come gli altri membri esclusivi di questo novero, Inzaghi ha contribuito significativamente alla crescita del palmares interista e passerà per sempre alla storia come il coach che ci ha portato alla conquista della Seconda Stella", aggiunge il club nerazzurro. Sul sito ufficiale dell'Inter la lettera d'addio dell'ormai ex tecnico al mondo nerazzurro. "Cara famiglia nerazzurra, è venuto per me il momento di salutare questo Club dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto – scrive Inzaghi – Ogni giorno ho dedicato all'Inter il mio primo e ultimo pensiero della giornata. Sono stato ricambiato con professionalità e passione da calciatori, dirigenti e da ogni singolo dipendente del club". "I sei trofei conquistati, tra cui lo scudetto della Seconda Stella, unitamente al percorso in Uefa Champions League nel 2023 e pochi giorni fa, sono la testimonianza tangibile di quanto il mio lavoro sia stato supportato da una comunione d'intenti con il mio staff e con ogni componente dell'Inter. Ringrazio gli azionisti – continua nella nota il tecnico piacentino – per la fiducia che non è mai mancata, il Presidente e i suoi collaboratori per l'aiuto e il dialogo quotidiani. In una giornata difficile come quella di oggi penso sia giusto ribadire questo senso di gratitudine anche per il confronto che si è concluso poco fa. Siamo stati sinceri e abbiamo insieme deciso di concludere questo magnifico percorso". "Un'ultima parola la voglio dedicare ai milioni di tifosi nerazzurri che mi hanno incitato, hanno pianto e sofferto nei momenti difficili e hanno riso e festeggiato nei sei trionfi che abbiamo vissuto insieme. Non vi dimenticherò mai. Forza Inter. Simone Inzaghi", conclude la lettera. Il presidente Beppe Marotta interviene con una nota pubblicata sul sito ufficiale dell'Inter: "A nome del nostro azionista Oaktree e di tutto il club, desidero ringraziare Simone Inzaghi per il lavoro svolto, per la passione dimostrata e anche per la sincerità nel confronto odierno, che ha portato alla decisione comune di separare le nostre strade. Solamente quando si è combattuto insieme per raggiungere il successo giorno per giorno, si può avere un dialogo franco come quello accaduto oggi". Arrivato dalla Lazio nel giugno 2021 per sostituire Antonio Conte, il tecnico piacentino ha conquistato sei trofei: lo scudetto della seconda stella nel 2024, due Coppe Italia (2022 e 2023) e tre Supercoppe Italiane (2022, 2023 e 2024) che lo hanno reso il più vincente di sempre nella storia della competizione. Oltre allo scudetto vinto Inzaghi ha chiuso due volte secondo in Serie A (2022 e 2025) lottando fino all'ultima giornata rispettivamente contro Milan e Napoli. Nella stagione 2022-2023 ha chiuso al terzo posto alle spalle dei partenopei e della Lazio. Alla guida dei nerazzurri ha raggiunto anche due finali di Champions League nel 2023 e 2025, perse contro Manchester City, per 1-0 a Istanbul e Psg, per 5-0 a Monaco di Baviera. Inzaghi è stato allenatore dell'Inter per 217 partite complessive (media punti di 2.14) con 141 vittorie, 41 pareggi e 35 sconfitte. —[email protected] (Web Info)

