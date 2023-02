Simona Sorrentino a Sanremo

Condividi

Sant’Anastasia – Passione per la musica, determinazione e anni di collaborazioni con grandi nomi della musica internazionale, portano a calcare il palco dell’Ariston nella 72 esima edizione di Sanremo, alla giovane e talentuosa Simona Sorrentino, violinista che accompagnerà l’esibizione di Edoardo Bennato e Leo Gassman. Venerdì è la sera dedicata ai duetti, durante la quale Leo Gassman canterà con Edoardo Bennato su un medley dell’artista partenopeo, accompagnati dal Quartetto Flegreo di cui è 1°violino Simona Sorrentino, napoletana, ma anastasiana di adozione. Simona Sorrentino si è laureata in violino al Conservatorio di Napoli “San Pietro a Majella” con il massimo dei voti. Violinista eclettica, svolge la sua attività concertistica sia da solista che in formazioni da camera e in orchestra. “Sono cresciuta con pizza, sfogliatella ed Edoardo Bennato, il mio papà musicale – dice di sé la Sorrentino – con il quale collaboro da circa 22 anni insieme al Quartetto Flegreo di cui sono il 1° violino”. Il suo repertorio spazia dalla musica classica, pop-rock, alle sperimentazioni sulla musica house. Nell’ambito della musica classica ha collaborato con la “Nuova Orchestra Scarlatti”, l’Orchestra del Conservatorio “San Pietro a Majella”, l’Orchestra del “Teatro Verdi di Salerno” e vanta diverse collaborazioni con i Maestri Prencipe, Franzetti, Marin e altri. Reduce dallo spettacolo teatrale “Sinfonia in San Maggiore” di Sal da Vinci. Una passione per la musica arricchita da esperienza, conoscenza e sperimentazione delle varie sfumature delle musica – che Simona Sorrentino descrive cosi: “La musica… un mix di emozioni che hanno alimentato giorno per giorno la mia anima. Ogni volta che suono guardo il cielo come per cercare qualcuno da ringraziare per avermi dato questa grande possibilità, di suonare con artisti meravigliosi e di conoscere tanti grandi musicisti, fonici, tecnici, ancor prima grandi persone! Solare, sensibile e sognatrice, questa sono io!”. Esegue performance live con il violino elettrico per musica house su dj set nei locali più prestigiosi in Italia e all’estero lavorando con dj del calibro di Tony Humpries, Roger Sanchez, Albertino, Natalia Dolgova, Mirko Coppola, Andrea T Mendoza, Marco Piccolo e molti altri. Ha Partecipato al programma televisivo RAI “L’anno che verrà” nel 2015. Nel 2013/2014 è stata impegnata nel tour “Con Voi” con l’artista Claudio Baglioni e nel tour teatrale “Sono in zona” con il comico Alessandro Siani. Tra le altre collaborazioni quella con: Eugenio Bennato nel Tour estivo 2006; Claudio Baglioni, che ha coinvolto il Quartetto Flegreo nel Tour invernale “…E festa sia”, festival “O Scià”, “Susiti 2011” e DVD “Crescendo e cercando”; Lucio Dalla 2010; Concerto per l’Epifania RAI; Partecipazione fiction RAI “Un posto al sole”, “Capri”; Rolex Tour; Ferragamo Tour; Massimo Ranieri “Canto perché non so nuotare”; Tour 2007; special guest nel concerto di Alex Britti al teatro Palapartenope di Napoli; Festival di Sanremo 2006; Sanremo contro Sanremo 2006; Festival di Napoli 2003; Zelig Circus ; “Napoli prima e dopo”; Bengio Festival 2001, 2002, 2003 (RAI 2) 2006, 2007; Natale in Vaticano 2001 (Canale 5); “Sal da Vinci” Tour 2001; “Amedeo Minghi” Tour 2001 e 2002, Help con Red Ronnie, Zecchino d’oro; Antonio e Marcello Tour 1999. Da domani una nota d’onore in più alla lunga lista di partecipazioni della violinista, quella di calcare il palco di ‘Sanremo 2023’, e che allunga la lista delle eccellenze anastasiane.