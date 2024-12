SILVIO GARATTINI ha ricevuto il prestigioso Premio Italiani ControVento 2024, giunto alla sua quarta edizione

2 minuto di lettura

Condividi

SILVIO GARATTINI

ha ricevuto il prestigioso Premio Italiani ControVento 2024

Il premio è stato assegnato all’oncologo di fama internazionale

e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri

Consegnato al novantaseienne clinico bergamasco un magnifico esemplare dello speciale riconio celebrativo della moneta

“Caravelle 1957”, le leggendarie 500 Lire Italiane – Bandiere Controvento

MILANO, dicembre 2024 _ Il grande ricercatore e oncologo di fama internazionale SILVIO GARATTINI ha ricevuto – nei giorni scorsi – il prestigioso “Premio Italiani ControVento“: l’Istituto di Ricerca e Fondazione Mario Negri di Milano ha ospitato la cerimonia di consegna del Premio, giunto alla sua quarta edizione.

“Per l’edizione 2024, la 50&Più e la Commissione di Italiani ControVento hanno scelto di assegnare il Premio a Silvio Garattini, una figura di eccellenza nel campo medico-scientifico, chiaro esempio di passione, tenacia e lungimiranza in uno dei settori più difficili in cui opera l’intelligenza umana: la ricerca, dal cui avanzamento dipende il progresso della società” ha dichiarato Maurizio Merolla, ideatore del Premio: “In pochi riescono a onorare questa missione, superando quotidianamente ostacoli di ogni genere“.

Alla cerimonia di consegna del Premio Italiani ControVento hanno preso parte – accanto agli organi istituzionali della Confcommercio, alle alte cariche della 50&Più nazionale e alle delegazioni della sede di Napoli e della sede di Milano della 50&Più – lo stesso Maurizio Merolla nonché il direttore commerciale di Collezioni Istituzionali – CLZI Alessandro Martillotti, l’avvocato Flavia Chiarolanza e il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa.

Realizzato, con l’autorizzazione del Ministero del Tesoro della Repubblica Italiana, da Collezioni Istituzionali – CLZI, il Premio viene assegnato ogni anno dalla Associazione di Rilievo Nazionale 50&Più – presieduta da Carlo Sangalli, Presidente nazionale di Confcommercio, e da Eventi 2000 e consiste in uno splendido esemplare del riconio celebrativo della moneta da 500 Lire “Caravelle Bandiere Controvento – versione prova del 1957 “, in tiratura limitata in soli 999 esemplari, realizzata in argento – fondo a specchio. Si tratta, per l’appunto, delle leggendarie 500 Lire Italiane Bandiere Controvento recanti la raffigurazione delle tre Caravelle di Cristoforo Colombo.

Fondatore e direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS fino al 2018, Silvio Garattini è Presidente dello stesso Istituto. Autore di centinaia di lavori scientifici pubblicati in riviste nazionali ed internazionali e di numerosi volumi nel campo della farmacologia, Garattini è anche fondatore dell’European Organization for Research on Treatment of Cancer.

Nel corso della sua straordinaria carriera è stato insignito – tra le altre onorificenze nazionali e internazionali – della Legion d’Onore della Repubblica Francese per meriti scientifici, del Premio della Società Italiana di Chimica “Giulio Natta”, del Cavalierato di Gran Croce della Repubblica Italiana e ha ricevuto Lauree Honoris Causae dalle Università di Bialystok (Polonia) e di Barcellona (Spagna).

In oltre 50 anni di attività, l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, sotto la direzione di Garattini, ha prodotto oltre 13.000 pubblicazioni scientifiche e circa 250 volumi, in cancerologia, chemioterapia e immunologia dei tumori, in neuropsicofarmacologia, in farmacologia cardiovascolare e renale. Oltre quattromila sono i giovani laureati e tecnici che si sono specializzati in questo periodo presso l’Istituto.

Premio Italiani ControVento – 50&Più

IV edizione

Premio a Silvio Garattini

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.