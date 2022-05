Silvia Tirado un’estate a ritmo di “Mi Chico”

Condividi

Nuovo singolo per la cantante e influencer italo dominicana Silvia Tirado, già disponibile in tutti gli store digitali.

“Mi Chico” (Rossodisera Records) è il nuovo singolo di Silvia Tirado, un brano pop/latino scritto e composto da Tony Massarutto, Regina Rogers, El Mendez (in collaborazione sul testo con Marcello Pellitteri) e dal music producer Sasa Flauto, che ha dato al brano un incalzante ritmo, con sonorità latine, unite a un sound elettropop e pronto per far cantare e ballare tutti.

Ci spiega Silvia: “La canzone ‘Mi Chico’ è il mio primo singolo di una serie di brani che mi vede interprete di un progetto artistico audiovisuale rivolto a un mercato internazionale. Per me questa canzone rappresenta il sogno di trovare la persona ideale con cui provare l’amore vero e lasciarsi alle spalle il dolore di relazioni passate negative, ma anche di un periodo difficile, quello che tutti abbiamo passato“.

Ascolta su Spotify: https://spoti.fi/3lSuWTd

L’uscita di questo primo singolo verrà accompagnata da un videoclip realizzato dal videomaker Emanuel Lo, che con grande professionalità e con una veduta oltre gli usuali parametri, ha saputo mettere in risalto le doti di Silvia Tirado. La canzone è distribuita in tutto il mondo in tutti gli store digitali da Altafonte.

Prosegue Silvia Tirado: “L’amore alla fine è quello che tutti cerchiamo, è la soluzione di tanti problemi o almeno te li fa relativizzare, perché quando sei innamorato vedi tutto da un’altra angolazione e questa canzone vuole essere un augurio a tutti di lasciarsi andare all’amore dimenticando il passato negativo e gli egoismi che affliggono la nostra esistenza. Dall’altro lato questa canzone per me significa la riscoperta delle mie origini latine essendo io di madre dominicana e il brano, pop, con venature latine dal forte impatto ritmico e molto radiofonico“.

Silvia Tirado sui social

IG: https://www.instagram.com/silviatirado__/

FB: https://www.facebook.com/silviatiradopage/

Youtube: https://bit.ly/3lWu3Jq

Spotify: https://spoti.fi/3lSuWTd

TikTok: https://www.tiktok.com/@silviatirado_

Twitter: https://twitter.com/silviatirado_

Apple Music: https://apple.co/3lVw4pd