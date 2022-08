Silvia Siravo è Rosaura in La vita è un sogno di Pedro Calderon de la Barca, venerdì 2 e sabato 3 settembre presso il Festival delle Ville Vesuviane – Progetto 700

Condividi

Silvia Siravo sarà Rosaura in La vita è un sogno di Pedro Calderon de la Barca, venerdì 2 e sabato 3 settembre presso il Festival delle Ville Vesuviane – Progetto 700 (Esedra della Villa Campolieto h.21). Lo spettacolo – in prima nazionale – vede in scena con Silvia Siravo: Mariano Rigillo, Angelo Tosto, Ruben Rigillo, per la regia di Giuseppe Dipasquale. Un’opera teatrale, grande fonte di riflessione nella quale Silvia Siravo interpreta il ruolo chiave di Rosaura.