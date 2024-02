Condividi

(ANSA) – CATANZARO, 12 FEB – “La critica deve essere costruttiva. I toni che usa anche il mio presidente De Luca, visto che vivo a Napoli, non sono tollerabili. Tutto ha un limite. Se arrivano critiche positive si possono mettere in pratica ma penso che arrivano solo critiche distruttive e che non fanno bene al Paese”. A dirlo il senatore di Forza Italia Francesco SILVESTRO, presidente della Commissione bicamerale per le Questioni regionali, parlando con i giornalisti a margine delle audizioni sull’autonomia differenziata che la Commissione ha in corso nella prefettura di Catanzaro con rappresentanti istituzionali, di associazioni di categoria e sindacati. “Il nostro obiettivo – ha detto SILVESTRO – è ascoltare i territori, e non a caso abbiamo scelto per prima la Calabria, per evidenziare le problematiche per arrivare ai livelli essenziali di prestazioni e anche per portare in commissione e tenere informato tutto il Parlamento sulle condizioni di tutte le regioni. L’autonomia fa parte della Costituzione dopo la modifica del titolo quinto del 2001 quando presidente del consiglio era D’Alema. Credo possa essere una opportunità e poi non è obbligatoria. Le regioni possono anche rifiutare di chiedere le materie e stare come stanno. Tra l’altro l’autonomia come è stata presentata dal ministro Calederoli è stata totalmente stravolta in commissione al Senato e sono stati approvati centinaia di emendamenti. Quindi tutti i gruppi politici hanno partecipato”. In merito alla posizione del presidente della Regione Calabria, secondo il quale, fino a quando non saranno finanziati i Lep non si potrà parlare di autonomia, SILVESTRO ha sostenuto che si tratta di una “critica costruttive. Non spara a zero sull’autonomia ed è una cosa che deve essere presa in considerazione. E’ anche da lì che è partita la mia bicamerale, per prendere lo spunto per capire i Lep su tutto il territorio. E’ una critica costruttiva e fa bene il presidente a porla sul tavolo e deve essere presa in considerazione. Questo ritengono sia un metodo giusto e democratico per rispondere ai nostri concittadini”. (ANSA). 2024-02-12T14:32:00+01:00 SGH ANSA per SENATO09