Silvestro (Forza Italia): “Non ci saranno cittadini di serie a e b, noi fiduciosi in Meloni”

Condividi

Era all’ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, in programma oggi alle 13 a Palazzo Chigi, il disegno di legge “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario”. Si tratta del Ddl messo a punto dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli che ha suscitato reazioni diverse tra i banchi del parlamento.

Nel centrodestra si è espresso con chiarezza Franco Silvestro, imprenditore napoletano e senatore di Forza Italia: “La mia posizione è quella di Forza Italia. Non ci saranno cittadini di serie a e b. Altrimenti non ci sarà nulla. Noi abbiamo fiducia nel lavoro della premier Meloni – ha precisato il sen. Silvestro – e nel fatto che il ddl, che stiamo ancora valutando, sarà modificabile in Aula. Fino all’ultimo faremo tutte le notifiche necessarie a garanzia di equità”. Il disegno di legge sull’Autonomia differenziata giovedì prossimo sarà discusso con qualche ritocco in Consiglio dei Ministri.