Silvestro (Forza Italia): “Avanti con il referendum sulla giustizia”. Anna Tortora (Azzurro Donna): “Una sfida per lo Stato di diritto”

2 minuto di lettura

Condividi

Roma – “Oggi ho firmato per il referendum sulla giustizia. L’ho fatto perché credo in un principio semplice ma fondamentale: la giustizia deve essere davvero giusta, non condizionata, non politicizzata, non piegata agli interessi di pochi”. Con queste parole il senatore Franco Silvestro, esponente di Forza Italia, ha annunciato la sua adesione alla campagna referendaria promossa per cambiare il sistema giudiziario italiano.

Silvestro ha spiegato la propria posizione come un atto di responsabilità verso i cittadini e le istituzioni: “Ho firmato pensando a chi ha visto la propria vita travolta da errori e abusi, a chi ha pagato senza colpa e soprattutto a chi non ha mai smesso di credere nel valore della verità. E non si può non pensare al presidente Silvio Berlusconi, che ha vissuto in prima persona le ombre e le distorsioni di un sistema da cambiare, ma che nonostante tutto ha continuato a credere nell’Italia, nella libertà e nella giustizia vera. Avanti con il referendum sulla giustizia.”

Sulle parole di Silvestro è intervenuta Anna Tortora, referente di Azzurro Donna, che ha voluto sottolineare la portata politica e istituzionale di questa iniziativa:

“La firma del senatore Silvestro rappresenta un segnale importante in un momento in cui la riforma della giustizia, attraverso il referendum, non può più essere rinviata. Parliamo di un intervento strutturale, che mira a riequilibrare i rapporti tra poteri dello Stato, a garantire tempi certi dei processi, una responsabilità disciplinare effettiva per chi amministra la giustizia e una reale separazione delle carriere.

Forza Italia sostiene da sempre che la giustizia debba essere al servizio del cittadino e non uno strumento di condizionamento politico o mediatico. Senza una giustizia indipendente e imparziale, non può esistere una piena democrazia liberale.

Azzurro Donna sostiene con convinzione questa battaglia perché la certezza del diritto e la tutela della dignità personale, principi che riguardano in modo diretto anche le donne, spesso penalizzate da un sistema lento e inefficiente, devono tornare al centro dell’agenda pubblica. Il referendum è uno strumento di partecipazione e di libertà, che consente ai cittadini di contribuire in modo diretto a un cambiamento reale e necessario.”

Il messaggio che arriva da Forza Italia e dai suoi rappresentanti è chiaro e coerente con l’eredità politica e morale di Silvio Berlusconi: sostenere il referendum sulla giustizia significa difendere lo Stato di diritto, promuovere una giustizia equa e restituire ai cittadini la fiducia nelle istituzioni.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.