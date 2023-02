Silvestro (Fi): a Ischia il Governo fa sentire la sua presenza

Condividi

Sempre alta l’attenzione del Governo su Ischia. Lo ribadisce con una nota il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, ricordando che “Nella giornata di ieri il Consiglio dei ministri ha stanziato 54 milioni e 200mila euro per interventi da realizzare a causa dell’alluvione che ha colpito Ischia lo scorso novembre. Questi ulteriori fondi vanno ad aggiungersi agli 85 milioni stanziati poche settimane fa con il DL Ischia”.

“Il governo continua a far sentire la presenza alle popolazioni di Ischia – rimarca il senatore forzista Francesco Silvestro – . La sicurezza non può aspettare. L’emergenza andava combattuta solo in questo modo, intervenendo tempestivamente e con un massiccio impiego di uomini e fondi necessari a ripristinare quei luoghi che hanno subito la frana dovuta al nubifragio dello scorso 26 novembre. Ancora una volta – conclude – questo governo ha mostrato concretezza ed efficacia”.