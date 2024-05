3 minuto di lettura

Un inno al sentimento nobile dell’amicizia

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali “Sienteme” (testo e musica di Antonio De Carmine e Mauro Spenillo), il nuovo singolo di Roberta Tondelli, nuovo estratto dall’album “Tutta ‘a vita affacciata all’ammore“, un brano che rende onore a coloro i quali amano il prossimo senza pregiudizi e in maniera incondizionata.

C’è un tema sociale alla base della canzone ed è il sostegno alla clownterapia, attività di volontariato svolta negli ospedali per portare un sorriso ai bambini che soffrono e che l’artista pratica in prima persona.

Durante la lavorazione del brano – dichiara Roberta – ascoltando il testo, mi convincevo sempre più di voler coinvolgere in qualche maniera la clownterapia, di cui faccio parte da anni. Così è nata l’idea di inserire nel video una piccola parte in cui l’attrice Annarita Ferraro interpreta una volontaria>>.

In copertina (a cura di Max Laezza) sono rappresentate due mani legate da un sottilissimo filo rosso che rappresenta l’unione. Il brano è stato arrangiato, realizzato e mixato da Mauro Spenillo per l’etichetta RT Project.

Musicisti: Pianoforte, tastiere e programmazione: Mauro Spenillo; Chitarre: Pippo Seno; Chitarra acustica: Antonio De Carmine; Basso: Corrado Calignano; Batteria: Giancarlo Ippolito; Sax: Jerry Popolo; Cori: Mauro Spenillo e Roberta Tondelli;

Biografia

Roberta Tondelli nasce a Torre del Greco (Na). Fin da bambina scopre un amore profondo per la musica e per il canto. A 16 anni inizia le sue prime esibizioni in pubblico. Fonda un trio e successivamente una band, con cui si esibisce in numerosi locali della Campania e del centro Sud. Nel 2013 partecipa al Festival di Castrocaro e nel 2017 incide e produce il suo primo lavoro discografico “CANTERO’ … PER CHI MI VUOLE ASCOLTARE”, album contenente 5 brani, tre in lingua napoletana e due cover di cantautori napoletani: “Canterò” di E. de Crescenzo e “When I Believe” di E. Avitabile che nel Maggio 2020 passa anche in radio Svizzera (RSI). Il primo inedito dell’album FEMMENA viene scelto nel Dicembre 2018 per il Festival Di Napoli. Nel 2019 incide ‘Na canzuncella doce doce, omaggio voluto in occasione del centenario della nascita di Renato Carosone. Realizza successivamente un singolo extra dal titolo “Voglia di uscire” dalle sonorità più dance. Nel 2018 collabora con Irma Records, grazie al duo D’Andy&Bodyles, con lo pseudonimo Arya, per Italian SoulFul, incidendo due brani: “Con te” cover del brano di Claudio Baglioni e nel 2020 l’inedito Backless, in più la ritroviamo corista in altri brani italiani ed internazionali dello stesso progetto. Il 19 Febbraio 2021 pubblica un nuovo inedito dal titolo “Sienteme“, scritto da Antonio de Carmine e Mauro Spenillo (Principe & Socio M). Un inno all’amicizia il cui ricavato delle vendite sarà devoluto all’associazione di clownterapia, di cui l’artista si occupa in prima persona, la “Teniamoci per mano onlus”. A Maggio 2021 pubblica Sienteme in versione spagnola “OYEME” che riscuote immediatamente numerosi consensi dal pubblico sudamericano. A Marzo 2022 pubblica il brano “Doje Parole” in duetto con Monica Sarnelli. A Maggio 2022 prende parte al progetto ARKA NAPOLI, dove viene invitata ad interpretare il brano “Anime dint’o viento”, dedicato agli scugnizzi di tutto il mondo, che vince il premio “Annalisa Durante” nel Febbraio 2023. Ad Ottobre 2022 mette in piedi un nuovo spettacolo dal titolo “Napoli al… Massimo”, dedicato al grande Massimo Troisi e decide di partire proprio da casa di Massimo, Villa Bruno in San Giorgio a Cremano, regalando agli spettatori l’emozione di visitare l’associazione “A casa di Massimo Troisi”, sita nella stessa location. Dopo il sold-out di Villa Bruno, lo spettacolo va avanti per tutto il 2023, chiudendo ad Ischia nel mese di luglio.

