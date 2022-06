Sicurezza sulle strade provinciali, Zinzi: “Più controlli un segnale di attenzione”

Condividi

“L’intensificazione di posti di blocco e controlli sulle strade provinciali 330 e 331 è una prima buona notizia che salutiamo con soddisfazione. Ringraziamo il Prefetto Castaldo per la fattività e per aver colto immediatamente l’esigenza di garantire una maggiore sicurezza su tratti stradali che sono stati teatro di tragici incidenti. L’auspicio è che ora si proceda in questa direzione con l’intervento anche dell’Ente Provincia per le misure di propria competenza”.

Così il capogruppo Lega in Consiglio regionale Gianpiero Zinzi che qualche settimana fa, insieme al coordinatore regionale Lega Campania Valentino Grant, aveva incontrato il Prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo sul tema, dopo le tragiche morti del giovane Paolo Mone e dell’imprenditore Silvio Visone.