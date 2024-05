2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sono stati premiati oggi, nella sala Auditorium Capitalis del Palazzo dei Congressi di Roma gli studenti vincitori del concorso abbinato alla 23esima edizione del concorso Icaro “Una mobilità sicura, innovativa e responsabile. Racconta come la immagini nel futuro”. Icaro, avviato nel 2001, è una delle più importanti campagne della Polizia, realizzata in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministero dell’Istruzione e del Merito, il dipartimento di psicologia della Sapienza-Università di Roma, la Fondazione Ania, il Moige, la Federazione Ciclistica Italiana, Autostrada del Brennero Spa, Enel Italia Spa., il Gruppo Astm/Sias Sina, Anas Spa, Pirelli Spa e l’associazione Lorenzo Guarnieri onlus, per promuovere tra le giovani generazioni la cultura della guida consapevole e responsabile. Una giornata trascorsa all’insegna della legalità e della sicurezza stradale quella vissuta oggi dagli oltre 2000 studenti di scuole di ogni ordine e grado di Roma per i quali è stata allestita una vasta area espositiva esterna in Piazza John Kennedy con percorsi educativi destinati ai più piccoli, con il Pullman Azzurro e la Lamborghini della Polizia di Stato e moto in dotazione alla Polizia Stradale, il Parco del Traffico e vari stand allestiti dai partner. I più grandi, invece, hanno assistito all’interno del teatro, ad un dibattito sul tema dell’incidentalità giovanile e a interventi in materia di educazione stradale da parte di operatori della Specialità che li hanno coinvolti in giochi interattivi. Il Prefetto Renato Cortese, Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, ha sottolineato l’importanza delle campagne di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale messe in campo dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza tramite la Polizia Stradale, finalizzate al consolidamento di una cultura della sicurezza stradale tra i giovani. “Vi abbiamo lanciato una sfida e voi l’avete raccolta con serietà ed interesse, sperimentando in prima persona, attraverso le numerose attività che vi hanno visto protagonisti in questi anni, che non siete immuni dai rischi che derivano da comportamenti pericolosi alla guida e avete dimostrato che potete essere il vero motore del cambiamento – ha detto – Insieme siamo riusciti a diffondere un messaggio chiaro: la sicurezza stradale è una responsabilità collettiva e ognuno di noi può fare la differenza, perché la vostra sicurezza e quella degli altri dipende dalle scelte che fate ogni giorno, tutti i giorni”. All’evento erano presenti quali testimonials d’eccezione Daniela Ferolla, Massimiliano Ossini e Maria Leitner, mentre Milly Carlucci, Mariagrazia Cucinotta, Carlo Conti, Vittorio Brumotti e il professor Schettini hanno condiviso le proprie riflessioni dedicate alla sicurezza stradale con un videomessaggio. —[email protected] (Web Info)

