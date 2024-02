Istituire e disciplinare il controllo di vicinato nei comuni di Cava de’ Tirreni, Ceraso, Cuccaro Vetere, Novi Velia, Rofrano, San Mauro La Bruca e Vallo della Lucania, in provincia di Salerno.

Questo l’obiettivo dei protocolli sottoscritti oggi tra il prefetto del capoluogo, Francesco Esposito, e i sindaci delle amministrazioni locali interessate, finalizzati a intensificare la collaborazione tra cittadini e Forze dell’ordine e a consolidare la fiducia nelle istituzioni.

Il percorso che ha portato alla stipula delle intese è stato avviato dopo un incontro del Comitato ordine pubblico dedicato, nello specifico, ai furti in abitazione che si sono susseguiti sul territorio nel corso dell’ultimo periodo, soprattutto nelle frazioni più isolate.

Dopo l’intensificazione dei servizi di controllo, particolare attenzione è stata quindi riservata alla partecipazione attiva dei cittadini nella tutela della sicurezza, con l’avvio sperimentale del controllo di vicinato.

I protocolli mirano, infatti, a coinvolgere i residenti nell’attività di osservazione e segnalazione alle Forze dell’ordine di situazioni o circostanze sospette, promuovendo forme di vicinato solidale.

Si tratta di «uno strumento importante non solo per promuovere la collaborazione tra i cittadini e le Forze di Polizia ma anche per favorire la coesione sociale e le reti di solidarietà», ha dichiarato il prefetto, evidenziando che le intese rappresentano «un contributo prezioso per tutelare le fasce più vulnerabili – in particolare gli anziani soli che, sempre più spesso, subiscono l’odioso reato di truffa – e per segnalare situazioni di degrado urbano, disagio sociale e atti vandalici».