Sicurezza, Nappi (Lega): tutelare cittadini e turisti dalla microcriminalità

“Le cronache di questi giorni riportano all’attenzione la questione sicurezza non solo per i cittadini ma anche per i turisti che affollano le vie delle mete italiane. Garantire a ciascuno la vivibilità, la possibilità di visitare luoghi storici, passeggiare o sedersi al tavolo di un ristorante senza il rischio di essere rapinati, è dovere dello Stato. Per questa ragione, nel programma della Lega abbiamo inserito interventi ad hoc come l’aumento del personale delle forze dell’ordine a presidio delle strade, contro la malavita organizzata ma anche e soprattutto contro la microcriminalità”. Lo afferma il consigliere regionale Severino Nappi, responsabile federale della Lega per la campagna elettorale per le elezioni Politiche della Regione Campania.