Sicurezza, Nappi (Lega): decreti per intervenire contro inciviltà e violenza

“Le parole se le porta via il vento: è fondamentale tornare a quei decreti sicurezza che hanno dato strumenti a forze dell’ordine e magistratura per intervenire contro l’inciviltà e la violenza. Con il prossimo Governo di centrodestra a trazione Lega, guidata da Matteo Salvini, attueremo tutti gli interventi necessari per aumentare la presenza delle forze dell’ordine in strada con l’impiego di 10.000 nuovi agenti, e per il potenziamento della telesorveglianza”. Lo afferma il consigliere regionale Severino Nappi, capolista della Lega alla Camera dei deputati nel collegio Campania 1, riguardo all’episodio di Palma Campania, dove uno studente 16enne ha riportato gravi lesioni alla testa durante una lite che sarebbe scoppiata tra coetanei, e versa in condizioni critiche.