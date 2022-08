Sicurezza in mare, nel weekend controlli della Polizia Metropolitana di Napoli nelle acque della penisola sorrentina

Condividi

La Polizia Metropolitana di Napoli in mare per la sicurezza della navigazione. In questo fine settimana, gli agenti del Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Napoli pattuglieranno le acque della costiera sorrentina per operazioni di ordine pubblico volte a prevenire incidenti in mare.

Sotto la direzione della Questura di Napoli, di concerto con le altre forze di polizia e con il coordinamento della Guardia Costiera, l’unità navale dell’Ente di piazza Matteotti è in acqua da questa mattina con l’obiettivo di prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi per l’incolumità dei bagnanti e delle stesse imbarcazioni, in particolare nelle aree sottocosta.

Il natante in dotazione alla Polizia Metropolitana è un RIB (Rigid-hulled Inflatable Boat, ovvero gommone a chiglia rigida) da 8 metri e mezzo. Oltre a quelle di ordine pubblico, gli agenti di piazza Matteotti, coordinati dal Comandante Lucia Rea, effettuano attività che vanno dalla prevenzione e repressione dei reati ambientali passando per tutte quelle attività di polizia giudiziaria commesse alle problematiche ambientali, oltre alla vigilanza sugli scarichi in mare e sulle varie forme di inquinamento.

La Polizia Metropolitana opera in mare lungo il perimetro costiero metropolitano che è di circa 250 km e partecipa anche alla corretta fruizione del Demanio Marittimo congiuntamente con tutte le forze dell’ordine, in primis con la Capitaneria di Porto della Guardia Costiera.