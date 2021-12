Sicurezza edifici pubblici e territorio: 50 milioni di euro ai comuni della Città Metropolitana di Napoli

Ad annunciarlo è il ministero dell’Interno con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2021, n. 278 Sicurezza del territorio e degli edifici: 1,6 miliardi di euro ai Comuni al fine di mettere in sicurezza il territorio e le opere pubbliche.

In particolare, il dicastero rende nota la pubblicazione sul proprio portale del testo integrale del decreto del direttore centrale per la finanza locale dell’8 novembre 2021, con i relativi allegati A e B, concernente la «Applicazione dell’art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assegna ai comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, contributi pari a euro

1.696.722.093,37, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1».

Ai comuni della Città Metropolitana di Napoli saranno destinati 50 milioni di euro per 25 interventi. Si procederà anche per scorrimento della graduatoria per l’assegnazione delle risorse residue, questo avverrà con un successivo provvedimento che sarà diffuso nel 2022.

Allegato A Enti Ammessi al Finanziamento

Allegato B Enti NON Ammessi al Finanziamento