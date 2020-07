Siamo Sommesi, nasce il sito per ascoltare i problemi dei cittadini di Somma Vesuviana

Nasce il sito di “Siamo Sommesi”, gruppo politico di maggioranza al comune di Somma Vesuviana. Collegandosi alla Home di www.siamosommesi.it si legge:

“Quello che contraddistingue Siamo Sommesi è lo spirito di condivisione e di crescita.”

Così inizia la lunga presentazione che racconta la storia e il percorso del movimento composto da Adele Aliperta – capogruppo -, Raffaele Irollo, Giuseppe Nocerino, Giuseppe Sommese e Luisa Carmen Feola (eletta al Consiglio come membro della lista civica, ma che al momento ha intrapreso un percorso individuale).

Con la creazione di questa piattaforma digitale, si intende non solo informare i cittadini dei risultati fin qui raggiunti, ma anche ascoltare le necessità di ognuno.

Infatti, il senso di Responsabilità è la parola d’ordine di tutto il gruppo:

“Ciò che ci ripromettiamo quotidianamente è portare avanti la voglia di avvicinare i cittadini al senso di responsabilità, cosicché Somma Vesuviana possa essere investita da un cambiamento positivo in cui il privato, con il pieno sostegno della Pubblica Amministrazione, possa ricevere l’importanza che merita nel progetto di crescita.”

Gli utenti potranno, quindi, iscriversi alla newsletter e ricevere in anteprima il resoconto delle attività, ma nell’area contatti del sito, l’utente avrà anche la possibilità di interagire con gli esponenti del movimento politico. “Scrivici” così si legge nel “form” preimpostato, che promette ascolto e aiuto a tutti i sommesi.

“Lavoreremo sempre, ogni giorno, per il bene della nostra Città, nella speranza di incrociare lungo il cammino tanti altri che la amano proprio come noi.”

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!