Siamo Sommesi appello ai cittadini di Somma Vesuviana: “Rispettiamo le regole per contenere il diffondersi del Covid”

Sulla pagina Facebook di “Siamo Sommesi”, gruppo politico di maggioranza al comune di Somma Vesuviana (NA), è stato pubblicato un post per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di rispettare le misure normative per contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19. Il testo che ricorda l’ultima ordinanza del ministro Speranza sull’uso della mascherina dopo le 18 e la chiusura delle sale da ballo in vigore dallo scorso 17 agosto, ricorda anche le regole da rispettare per chi ritorna dalle vacanze estive dopo aver pernottato all’estero.

“Speriamo che ogni cittadino di Somma Vesuviana si stia godendo il meritato riposo estivo, ma non dimentichiamo l’importanza di rispettare le norme per il contenimento del Covid-19:

Con l’ordinanza del 16 agosto 2020 sono sospese le attività di ballo sia all’aperto che al chiuso in discoteche e in ogni altro spazio pubblico. Inoltre, dal 17 agosto è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto dalle ore 18:00 alle 6:00 del mattino nei luoghi dove c’è rischio di assembramento.

Per chi è di ritorno dall’estero ricordiamo che l’ordinanza del ministro della Salute prevede tamponi obbligatori per chi nei 14 giorni all’ingresso in Italia abbia soggiornato o sia transitato a Malta, Croazia, Spagna e Grecia. È vietato l’ingresso in Italia ai cittadini che nei 14 giorni antecedenti, abbiano soggiornato o siano transitati in Colombia.

Il DPCM 7 agosto 2020 proroga al 7 settembre 2020 le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19 su tutto il territorio italiano.



Siamo responsabili, perché Siamo Sommesi. Tutti i dati sono in continuo aggiornamento su www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.“

