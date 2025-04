Si toglie la vita nel carcere di Bollate, era all’ergastolo per aver ucciso l’ex marito

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Si è tolta la vita la notte scorsa nel carcere di Bollate Francesca Brandoli, modenese di 52 anni che stava scontando una condanna all'ergastolo per avere ucciso l'ex marito

Christian Cavalletti nel 2006. La donna stata trovata questa mattina impiccata. Nel 2011 la 52enne si era sposata in carcere con Luca Zambelli, condannato a 18 anni per l’omicidio della moglie. “L’ho sentita 15 giorni fa – dice all’AdnKronos Francesco Maisto, garante milanese dei detenuti -. Mi è apparsa contrariata ma non in una situazione tale da far pensare a questo gesto di autolesionismo. Avevo suggerito alla direzione un colloquio con la psicologa ma non potevo immaginare un suicidio”. —[email protected] (Web Info)

