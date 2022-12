Si Teverola Odv: Un panettone per amico… per un Natale solidale.

Condividi

Il Natale di Si Teverola Odv sarà anche quest’anno all’insegna della sostenibilità sociale e ambientale, con un progetto che punta a evidenziare la magia che nasce dalla condivisione e dal dono.

“E Natale quando… un gesto di solidarietà riempie il cuore di dolcezza” è lo slogan dell’iniziativa per coinvolgere la Città affinché, chi desidera, può donare un panettone o un pandoro a favore delle famiglie meno abbienti. Nei giorni 17 dicembre dalle 16 alle 20 e 18 dicembre dalle 9 alle 13 i volontari allestiranno il punto raccolta presso la sede del sodalizio sito in Via Roma, 73 a Teverola. Il giorno della Vigilia i panettoni ed i pandori donati e raccolti, saranno distribuiti a cura dei volontari del sodalizio. Sarà un modo bello e gioioso di condividere assieme la gioia del Santo Natale.