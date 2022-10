Si Teverola Odv, costituzione di una short list di professionalità

Condividi

Si Teverola ODV, nell’ambito dell’attuazione del progetto “Citytelling”, sulla base di principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità intende costituire una short list necessaria per l’espletamento di incarichi di collaborazione professionale nell’ambito delle azioni di progettazione che il sodalizio. intende realizzare ed avrà ad oggetto il conferimento successivo ed eventuale di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in aderenza alla normativa vigente.

La short list è suddivisa in 4 sezioni:

Infermiere

Operatore Socio Sanitario (O.S.S

Operatore Socio Sanitario Specializzato (O.S.S.S.)

Operatore Socio-Assistenziale (O.S.A.)

L’inserimento nella Short List non comporta che si fondi alcun diritto per l’ottenimento di incarichi professionali, da parte dell’Associazione Si Teverola Odv.

La domanda di partecipazione, dovrà essere redatta secondo le indicazioni del facsimile https://bit.ly/3MJTn1V allegato all’avviso, unitamente al curriculum vitae in formato europeo ben dettagliato e copia di un documento di identità in corso di validità e inviata a mano o a mezzo mail entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 4 dicembre 2022, indicando nell’oggetto “Short-List progettazione SI TEVEROLA ODV.”.