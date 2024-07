Si sposa il figlio dell’uomo più ricco d’Asia, tra gli invitati Blair e Kim Kardashian

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tutto pronto per il matrimonio lungo quattro giorni di Anant Ambani, figlio dell'uomo più ricco d'Asia, e Radhika Merchant. A Mumbay – ultima tappa di festeggiamenti che vanno avanti da marzo – sono arrivati, tra gli altri, l'ex premier britannico Tony Blair e la star tv Kim Kardashian: le strade principali della megalopoli indiana resteranno chiuse per diverse ore al giorno, fino alla conclusione dei festeggiamenti, lunedì prossimo. Anant Ambani è il figlio più giovane del 66enne Mukesh Ambani, decimo uomo più ricco del mondo, con un patrimonio stimato, secondo Forbes, in oltre 100 miliardi di euro, e più ricco del continente asiatico, patron delle Reliance Industries, fondate dal padre nel 1966, colosso industriale che spazia dal petrolio, alle tlc, ai servizi finanziari. Il 29enne, che si occupa del settore energia, sposa in una tradizionale cerimonia Hindu al Jio World Convention Centre Radhika Merchant, figlia dei magnate del settore farmaceutico Viren e Shaila Merchant. Secondo alcune indiscrezioni, al matrimonio potrebbe cantare Adele, ma la famiglia non ha per ora confermato. Le nozze arrivano al culmine di quattro mesi di festeggiamenti iniziati a marzo con un pre-wedding party nello stato del Gujarat, del quale sono originari gli Ambani: allora si erano contati circa 1.200 ospiti, tra cui Mark Zuckerberg, John Elkann in mise leopardata e Bill Gates, tutti a danzare sulle note delle canzoni di Rihanna, che aveva aperto il party. Seconda tappa a giugno: una crociera di lusso tra Italia e Francia, con sosta a Portofino, 800 ospiti e performance dei Backstreet Boys, Katy Perry e Pitbull. Infine, l'ultimo round di celebrazioni, iniziate nei giorni scorsi a Mumbay, questa volta con guest star Justin Bieber. La famiglia Ambani non ha ovviamente diffuso le cifre dei costi del lungo matrimonio, ma i wedding planner li quantificano tra i 120 e gli oltre 140 milioni di euro, con 6,5 milioni e mezzo che sarebbero andati a Rihanna e 9 a Justin Bieber. —internazionale/[email protected] (Web Info)

