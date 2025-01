Si spaccia per un connazionale e spaccia droga

1 minuto di lettura

Il 27enne indiano, in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato arrestato a Villa Literno, nel casertano, dopo aver esibito ai carabinieri un documento di identità appartenente ad un suo connazionale ed essere stato trovato in possesso di alcune dosi di eroina. Ad attirare l’attenzione dei militari della Stazione di Villa Literno, in transito in via Porchiera di quel centro durante un servizio di controllo del territorio, è stato l’atteggiamento sospetto del 27enne che, accortosi della presenza dei militari, ha immediatamente accelerato il passo tentando di allontanarsi. Subito raggiunto si è mostrato particolarmente infastidito dalla richiesta dei carabinieri di fornire le sue generalità. Dopo aver temporeggiato, in maniera nervosa, ha estratto dalla tasca posteriore destra dei pantaloni una tessera sanitaria italiana riportante i dati anagrafici di un 23enne indiano residente nel Lazio. L’intolleranza dell’uomo al controllo ha ulteriormente insospettito i militari che hanno così proceduto alla sua perquisizione personale rinvenendo, nella tasca anteriore destra dei pantaloni, tre involucri in plastica termosaldata di cui uno parzialmente aperto risultati contenere eroina. Dopo il sequestro dello stupefacente l’uomo è stato condotto in caserma dove, a seguito del fotosegnalamento e la comparazione dei rilievi dattiloscopici, i militari hanno scoperto che in realtà l’indiano non era chi diceva di essere. Lo stesso, identificato in un 27enne già noto alle forze dell’ordine, per non essere scoperto aveva esibito un documento di un suo connazionale incensurato e regolare sul territorio nazionale. Subito arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità. Contestualmente è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti.

