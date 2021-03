‘Si perd a te’, ecco il nuovo singolo di Rosario Miraggio

Condividi

“La musica non si deve fermare, deve continuare a raccontare l’amore con le sue paure, con le inquietudini, con i sogni e le speranze”. Così Rosario Miraggio lancia il nuovo singolo ‘Si perd a te’. Il brano con le parole sue e di Vincenzo D’Agostino, con la musica di Checco D’Alessio, è disponibile su YouTube e sulle piattaforme dedicate.

“La canzone – sottolinea il cantante- racconta di due innamorati, ho immaginato i desideri e le difficoltà di tanti ragazzi in questo momento particolare, a loro do voce, e le note sono un ponte con la vita, sono l’ancoraggio alla realtà. Per me la voglia di normalità che tutti cerchiamo”.

Il video di lancio è ambientato fra Marechiaro e Posillipo, lo sfondo è rappresentato dalle meraviglie di Napoli.

“Ho girato, in questi anni, immagini in tutta Italia ed all’estero ma – conclude Miraggio – le emozioni che regala la mia terra sono uniche e sono un inno alla vita. Si riparte da Napoli per raccontare l’amore e per tornare alla vita di tutti i giorni”.

video

loading...