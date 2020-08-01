Si è conclusa con grande successo la I Edizione del 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐚𝐥 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐑𝐚𝐠𝐚𝐳𝐳𝐢: 𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐃𝐞 𝐋𝐮𝐜𝐚
Iʟ ᴘʀᴏɢᴇᴛᴛᴏ “VɪʟʟᴀɢɢɪOUTᴅᴏᴏʀ” ʀᴇᴀʟɪᴢᴢᴀᴛᴏ ᴅᴀʟʟᴀ Fᴏɴᴅᴀᴢɪᴏɴᴇ Vɪʟʟᴀɢɢɪᴏ ᴅᴇɪ Rᴀɢᴀᴢᴢɪ, ɪɴ ᴄᴏʟʟᴀʙᴏʀᴀᴢɪᴏɴᴇ ᴄᴏɴ ɪʟ Cᴏᴍᴜɴᴇ ᴅɪ Mᴀᴅᴅᴀʟᴏɴɪ, sɪ ᴇ̀ ᴄᴏɴᴄʟᴜsᴏ ɴᴇʟ ᴘᴏᴍᴇʀɪɢɢɪᴏ ᴅɪ ɪᴇʀɪ ᴄᴏɴ ᴜɴᴀ ɢʀᴀɴᴅᴇ ғᴇsᴛᴀ ᴇ ᴜɴᴀ ᴠɪsɪᴛᴀ ᴅᴇɪ ʀᴀɢᴀᴢᴢɪ ᴀʟ Mᴜsᴇᴏ ᴅᴇʟʟᴇ Cᴇʀᴇ ᴅɪ Pɪᴀᴢᴢᴀ ᴅᴏɴ Sᴀʟᴠᴀᴛᴏʀᴇ ᴅ’Aɴɢᴇʟᴏ (Mᴀᴅᴅᴀʟᴏɴɪ). I sᴇʀᴠɪᴢɪ “ᴇsᴛɪᴠɪ” ᴘʀᴏᴍᴏssɪ sᴏɴᴏ sᴛᴀᴛɪ ᴀᴅᴏᴛᴛᴀᴛɪ ᴇsᴄʟᴜsɪᴠᴀᴍᴇɴᴛᴇ sᴜʟʟᴀ ʙᴀsᴇ ᴅɪ ᴍɪsᴜʀᴇ ᴀɴᴛɪ Cᴏᴠɪᴅ-19. Lᴇ ᴀᴛᴛɪᴠɪᴛᴀ̀ sᴏɴᴏ sᴛᴀᴛᴇ sᴠᴏʟᴛᴇ ɴᴇʟʟᴀ ᴍᴀɢɢɪᴏʀ ᴘᴀʀᴛᴇ ᴅᴇɪ ᴄᴀsɪ ᴀʟʟ’ᴀᴘᴇʀᴛᴏ, ᴄᴏɴ ᴀᴇʀᴀᴢɪᴏɴᴇ ᴄᴏsᴛᴀɴᴛᴇ ᴇ sᴀɴɪғɪᴄᴀᴢɪᴏɴᴇ ᴅᴇɢʟɪ ᴀᴍʙɪᴇɴᴛɪ ɪɴ ᴄᴀsᴏ ᴅɪ sᴏɢɢɪᴏʀɴᴏ ᴄʜɪᴜsᴏ. Lᴏ sᴄᴏᴘᴏ ᴅᴇʟ ᴘʀᴏɢᴇᴛᴛᴏ ᴇ̀ sᴛᴀᴛᴏ ǫᴜᴇʟʟᴏ ᴅɪ ᴏғғʀɪʀᴇ ᴀʟʟᴇ ғᴀᴍɪɢʟɪᴇ ᴇ ᴀɪ ɢɪᴏᴠᴀɴɪ ᴜɴᴀ ᴘʀᴏᴘᴏsᴛᴀ ғᴏʀᴍᴀᴛɪᴠᴀ ᴇ ᴅɪ ᴀʀʀɪᴄᴄʜɪᴍᴇɴᴛᴏ ᴅᴇʟʟᴇ ᴄᴏɴsᴜᴇᴛᴇ ᴀᴛᴛɪᴠɪᴛᴀ̀ ʟᴜᴅɪᴄᴏ-ᴇᴅᴜᴄᴀᴛɪᴠᴇ, ɪɴᴛᴇɢʀᴀɴᴅᴏʟᴇ ᴄᴏɴ ᴘʀᴏᴘᴏsᴛᴇ ɪɴɴᴏᴠᴀᴛɪᴠᴇ. Iʟ ᴛᴇᴍᴘᴏ ᴛʀᴀsᴄᴏʀsᴏ ᴀʟ “Vɪʟʟᴀɢɢɪᴏ” ᴇ̀ sᴛᴀᴛᴏ ᴘᴇʀ ɪ ʀᴀɢᴀᴢᴢɪ ᴀʟʟ’ɪɴsᴇɢɴᴀ ᴅᴇʟʟ’ᴇɴᴛᴜsɪᴀsᴍᴏ, ᴅᴇʟʟᴀ ɢɪᴏɪᴀ ᴇ ᴅᴇʟ sᴏʀʀɪsᴏ, ᴏʟᴛʀᴇ ᴄʜᴇ ᴜɴ’ᴏᴄᴄᴀsɪᴏɴᴇ ᴜʟᴛᴇʀɪᴏʀᴇ ᴅɪ ᴄʀᴇsᴄɪᴛᴀ ᴍᴇɴᴛᴀʟᴇ ᴇ ғɪsɪᴄᴀ.
Qᴜᴇsᴛᴇ ʟᴇ ᴄᴏɴɢʀᴀᴛᴜʟᴀᴢɪᴏɴɪ ᴅɪ Fᴇʟɪᴄɪᴏ Dᴇ Lᴜᴄᴀ, Cᴏᴍᴍɪssᴀʀɪᴏ sᴛʀᴀᴏʀᴅɪɴᴀʀɪᴏ ᴅᴇʟʟ’Eɴᴛᴇ sᴏᴄɪᴏ-ᴀssɪsᴛᴇɴᴢɪᴀʟᴇ, ᴇᴅᴜᴄᴀᴛɪᴠᴏ ᴇ ғᴏʀᴍᴀᴛɪᴠᴏ ᴅɪ Pɪᴀᴢᴢᴀ Mᴀᴛᴛᴇᴏᴛᴛɪ. “𝐸𝑠𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑖 𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑎𝑖 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑓𝑖𝑔𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑐𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑑 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜-𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒. 𝐿𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒 𝑐𝑖 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑎 𝑓𝑖𝑑𝑢𝑐𝑖𝑎, 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑢𝑛 𝐸𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑓𝑖𝑎𝑛𝑐𝑜. 𝑈𝑛 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑙𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑣𝑎 𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑎𝑔𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑖, 𝑜𝑣𝑣𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖, 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠𝑚𝑜, 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑐𝑢𝑟𝑖𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎. 𝐸’𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑒 𝑎 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑒̀ 𝑟𝑖𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑖 𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑣𝑎𝑔𝑜 𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑀𝑎𝑑𝑑𝑎𝑙𝑜𝑛𝑖. 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑒, 𝑖𝑛𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒, 𝑙’𝑜𝑡𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖/𝑎𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖, 𝑎 𝑐𝑢𝑖 𝑣𝑎 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒, 𝑛𝑜𝑛𝑐ℎ𝑒́ 𝑙’𝑜𝑝𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑜 (𝐶𝑟𝑜𝑐𝑒 𝑅𝑜𝑠𝑠𝑎 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎, 𝗖𝗮𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗗𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶, 𝑈𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑁𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝐴𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑏𝑖𝑛𝑖𝑒𝑟𝑖) 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑢𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒 𝑙’𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑠𝑖 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎. 𝑁𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑣𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑑 𝑢𝑛’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑎, 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑙’𝑎𝑢𝑠𝑝𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑝𝑜𝑠𝑜”.
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