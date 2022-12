Si alza il sipario sul Fashion Gold Party Christmas La Baita del Re Resort ospita l’evento il 16 dicembre 2022

Condividi

Un evento in grande stile per trascorrere una serata in armonia e per augurarsi un Sereno Natale: torna il Fashion Gold Party Christmas, la tradizionale manifestazione ideata ed organizzata da Alfonso Somma, patron di Moda Gold, agenzia specializzata in cinema, moda, spettacoli ed eventi, e dal modello e attore Nicola Coletta. Il prossimo 16 dicembre 2022, a partire dalle ore 18,00, nell’incantevole Baita del Re Resort, in via Valle delle Delizie, 13, Ottaviano, in provincia di Napoli, bella e confortevole struttura ricettiva per eventi e cerimonie all’interno del parco nazionale del Vesuvio, gestito da Nunzio Illuminato con la sua famiglia, si terrà la tanto attesa kermesse, che questa volta cambia la conduttrice e sarà presentata da Emanuela Tittocchia, attrice, conduttrice, opinionista, volto noto televisivo, e da Nicola Coletta, top model partenopeo e attore. Si inizia con un esclusivo Cocktail di benvenuto, si prosegue con il red carpet, le interviste, le sfilate e le premiazioni. Per l’edizione natalizia lo staff ha deciso di conferire i prestigiosi riconoscimenti a vari ed illustri personaggi del mondo artistico, della canzone, della televisione, per il momento sono confermati: Gennaro De Simone, il baby attore rivelazione di Un posto al sole, Natale Galletta, amato ed affermato interprete della musica napoletana classica e moderna pur essendo siciliano di nascita, Vito Francesco Paglia, giornalista e inviato Mediaset della trasmissione Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso e Massimiliano Morra, attore e volto noto televisivo, altri li sveleremo una settimana prima dell’evento per rimanere un po’ di suspance. Saranno presenti anche vari professionisti nel settore della moda e del mondo dello spettacolo: stilisti, giornalisti, fotografi, fashion blogger, modelli, modelle, attori, attrici, personaggi dello star system nazionale ed ex premiati. Nel corso della serata le gettonatissime sfilate: saranno presenti Piero Camello, ischitano, con le sue creazioni, uniche ed originali, per ogni donna, abiti d’Alta Moda esclusivi, da cerimonia, da sposa, da cocktail, abiti per esaudire i desideri anche delle clienti più esigenti, per l’occasione vedremo una mini collezione dedicata alla gran sera delle feste natalizie, con abiti dalla linea vagamente retrò impreziositi da cady, organza e ricami in cristallo; Paolo Iovino Couture con la sua raffinatezza e charme sia per la donna che per l’uomo, sempre eleganti, seducenti, sobri, dinamici, abiti da sera e da sposa, realizzati a mano, su misura, unici, con stoffe selezionate, colori alla moda, su nuance dedicate alla magia del Natale; Sartoria artigianale Sonsoles con i suoi abiti da sposa e cerimonia su misura e i suoi abiti personalizzati in base al gusto per soddisfare a pieno le esigenze di ogni donna, un marchio che risale alla marchesa Sonsoles de Ycaza, una donna degli anni ‘20, che iniziò ad ascoltare la voce dell’indipendenza. E, ancora, lo stilista Genny Ivanovich con la sua donna super elegante e femminile, uno stile personale, che fa sognare le sue clienti con la Collezione “the rose”, dove domina “il bianco, il rosso e nero assoluto, abiti dalle linee essenziali, ma che diventano pura architettura nei dettagli, nelle code, nei fiocchi-scultura, in un gioco di equilibri perfetti tra struttura e fluidità, immancabile anche l’abito di punta, in color bianco seta, The Rose, realizzato in tulle di seta pura e organza; Giovanna Marinacci Atelier, ovvero La GMCouture, nata nel 2017, nel 2020, prende il nome di Marinacci Luxury grazie all’inserimento di Ciro Marinacci socio e fratello di Giovanna. I capi della Marinacci Luxury sono disegnati da Giovanna e sono caratterizzati da un’accurata ricerca di tessuti e dettagli creati nella sartoria di famiglia, i loro abiti hanno vestito volti noti dello spettacolo e dei talent show di successo di Mediaset. Imperatrice Sartoriale e il suo elegant shopping, incentrato sulla produzione di capi ed accessori maschili made in Italy, con scelta accurata di tessuti di altissima qualità e la possibilità di provare gli abiti direttamente a domicilio. Rousè abiti maschili con una capsule collection, sartoria artigianale basata su creatività, ingegno, passione e duro lavoro, con la gioia di indossare un abito realizzato su misura dalle mani di un sarto/modellista, Domenico Perrotta, che, con precisione, cura e dedizione, realizza una vera e propria poesia sulla pelle. Fairy Tale, l’atelier della stilista, designer, sarta e pittrice​ Rosanna Guadagno con creazioni esclusive, frutto di una passione coltivata nel tempo per realizzare anche i sogni più belli, come nelle fiabe”, abiti da sposa, comunione, battesimo e cerimonia. Mg-stylist, la cui titolare è nata con la passione e l’amore per la moda e ha realizzato il suo sogno lottando in modo da poter osservare il sorriso della soddisfazione stampato sul mio di volto e su quello dei miei cari raggiungendo il suo traguardo: la felicità con ago e cotone. Emanuela Tittocchia indosserà, nel corso della serata, due abiti, uno by Mg_stylist e l’altro by Paolo Iovino Couture, invece Nicola Coletta vestirà un capo by Paolo Iovino Couture. Si prosegue con l’Omega Rental Srl, azienda specializzata nel noleggio auto di lusso, una realtà giovane, dinamica e attenta alle tendenze emergenti, auto moderne, alternative, classiche, sportive e d’epoca per tutte le occasioni, il trucco sarà curato da Mimi Mo­ccia MUA, una professionista del settore, che si concentra sul ben­essere dell’individuo dalla skincare al ma­keup, la sua esperienza decenna­le ha fatto sì che per essere moderni e all’avanguardia per ogni seduta di trucco si parta dalle bas­i, il risult­ato è garantito oltre ogni aspettativa, accettare, prendersi cura di sé, osservare sono le parole d’or­dine per mostrare la propria bellezza al meglio. Il look capelli sarà affidato a Poppi’s barber shop, che è nato a dicembre 2019 da Genny e Antonio, due amici fraterni che decidono di unire le proprie forze e mettersi in gioco, scegliendo la loro passione più grande che fin da piccoli li accomuna. I premi provengono dall’artigianato vietrese e sono interamente dipinti e decorati a mano. Le coreografie saranno curate da Stefania Maria, mentre l’ufficio stampa è gestito dal giornalista Antonio D’Addio, in collaborazione con l’agenzia Massmedia Comunicazione di Sante Cossentino. Media partner ViewPoint edit by Creativityecom Agenzia di grafica, design, multimedia, programmazione, marketing, media planning, collaborazione e ufficio stampa Silvia La Penna, foto ufficiali di Gennaro Piscopo. Durante la serata ci saranno le degustazioni di Babà Re, finissimo liquore alla crema di rum e pezzi di babà, mentre i dolci e la torta saranno realizzati dal famosissimo chef patissier Francesco Balestra, La Delizia Gelateria Pasticceria”, sita in Via Ferrovia dello Stato 6, a Ottaviano (NA), tutti in tema natalizio, POP-HONEY Christmas. Al termine bollicine, street food napoletano e finger food e di questo si ringrazia lo chef Nunzio Illuminato. L’intera struttura sarà allestita da Ester Iovino e Marianna Ranieri Wedding e Party Planner.

Dress Code: Elegante

Entrata solo con invito