Shorts Film Festival 2021, a Trieste il cinema si sdoppia per il piacere di giovani ed adulti

Trieste, 4 giu. – É in corso a Trieste la 22esima edizione dell’International Short Film Festival, in programma dall’1 al 10 luglio, nella duplice forma della kermesse online ed in presenza.

In concorso 81 cortometraggi e 7 lungometraggi, il migliore dei quali riceverà il premio Nuove Impronte come film emergente.

Collegamenti e proiezioni in live social su Mymovies.it, insieme ad eventi organizzati al Cinema Ariston e al Giardino Pubblico, masterclass, maratone dedicata al fumetto e premi alla carriera, accompagnano per la prima volta l’esperienza della realtà virtuale attraverso il VR.

Riflettori accesi anche sui più piccoli con la sezione Shorts Kids e Shorts Teen, nella due giorni organizzata con proiezioni mirate a questa fascia di età, tra interazione e nuove proposte creative. Gradevole novità quella del coinvolgimento dei ragazzi nella giuria di sezione, secondo volontà della presidentessa del Festival Chiara Omero.

In giuria per la sezione Maremetraggio, sono coinvolti esponenti illustri del panorama filmico internazionale: la regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, l’attrice francese Nadia Kibout e il regista e produttore iraniano Amos Geva.

Nei giorni scorsi Luca Zunik è stato già premiato nella sezione Nuove prospettive.

L’edizione della Kermesse si presenta quest’anno come occasione che unisce tanti mondi attraverso la musica, oltre che con l’arte cinematografica.

Sui media é presente con una veste grafica fresca e accattivante; é un’offerta di proiezione presentata attraverso le immagini simbolo della bella stagione, come un gelato dai gusti variegati, buono da gustare.

Il cinema si sdoppia in ogni senso, in attesa della serata finale di sabato 10 luglio, per scoprire il cortometraggio vincitore di questa edizione!

