(Adnkronos) – "Il giudice che ha scarcerato e concesso i domiciliari a Shiva doveva essere più severo". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato. "Vorrei ricordare che stiamo parlando di giovani di seconda generazione, cresciuti in Italia da famiglie arabe, che evidentemente non hanno mai voluto integrarsi nella nostra società". "Per tutti questi soggetti, che sono istigatori di violenze e cattivi esempi per i ragazzi più piccoli, oltre che assidui utilizzatori di armi da fuoco, occorrono norme e rimedi più severi, perché una volta liberi, o in molti casi ai domiciliari, continuano a compiere atti criminali in giro per le città", sottolinea De Corato, secondo il quale "per esempio, il gip di Milano, a Shiva avrebbe dovuto dare quantomeno i domiciliari con braccialetto elettronico". —[email protected] (Web Info)