Shengen militare e semplificazione digitale, la Ue rilancia

Due annunci nella stessa giornata, per rilanciare su due fronti chiave: la difesa e il digitale. La Commissione europea ha lanciato un pacchetto di semplificazione digitale, che include un omnibus digitale mirato a semplificare le norme in materia di intelligenza artificiale, già criticate dal rapporto Draghi, di sicurezza informatica e nei dati. Sette anni dopo il piano di azione per la mobilità militare in Europa lanciato dalla Commissione Juncker nel 2018, la Commissione von der Leyen due ci riprova, puntando a creare una ‘Schengen militare’.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it