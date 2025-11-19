19 Novembre 2025

Shengen militare e semplificazione digitale, la Ue rilancia

Due annunci nella stessa giornata, per rilanciare su due fronti chiave: la difesa e il digitale. La Commissione europea ha lanciato un pacchetto di semplificazione digitale, che include un omnibus digitale mirato a semplificare le norme in materia di intelligenza artificiale, già criticate dal rapporto Draghi, di sicurezza informatica e nei dati. Sette anni dopo il piano di azione per la mobilità militare in Europa lanciato dalla Commissione Juncker nel 2018, la Commissione von der Leyen due ci riprova, puntando a creare una ‘Schengen militare’.

