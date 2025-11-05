Shein nella bufera in Francia, governo verso sospensione sito dopo il caso bambole

Shein ha preso questa decisione “a seguito di preoccupazioni relative ad alcune inserzioni pubblicate da venditori terzi indipendenti”, secondo una nota del gruppo. Una fonte vicina al dossier ha affermato all’Afp che questo annuncio è indipendente dalla decisione del governo francese di avviare un procedimento per sospendere la piattaforma Shein in Francia.

“Su istruzione del Primo Ministro, il governo – si legge in una nota – avvia la procedura di sospensione di Shein, per il tempo necessario a permettere alla piattaforma di dimostrare alle autorità pubbliche che tutti i suoi contenuti siano finalmente conformi alle nostre leggi e regolamenti”.

Redazione

