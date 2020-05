Sgominata la banda delle carte d’identità: arresti nel napoletano

Sette persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Osimo perchè ritenute componenti della cosiddetta “banda delle carte d’identità”.

Il gruppo criminale è ritenuto responsabile di 22 furti in danno di uffici comunali, esercizi commerciali e agenzie di servizi nelle province di Ancona, Pesaro Urbino, L’Aquila, Benevento, Arezzo, Bari, Caserta, Salerno e Napoli.

L’operazione è scattata nei comuni di Napoli, Somma Vesuviana, Brusciano, Sant’Antimo e Cercola, dove i militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Ancona.

I sette sono ritenuti responsabili, in concorso, di furti pluriaggravati ed alcuni di loro anche di ricettazione.

