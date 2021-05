Sgombero famiglie al Rione Sanita’, Nappi (Lega) : Il Comune garantisca un tetto

Condividi

“Di fronte alla spaventosa voragine che stanotte si è aperta a vicoletto San Marco a Miradois, l’amministrazione di De Magistris si è limitata a diffidare le famiglie che vi abitano dal rientrare in casa. Il Comune di Napoli lascia di fatto in strada quasi 50 persone, tra cui malati oncologici, anziani e bambini, rimasti senza una casa e privati delle loro cose. È necessario e urgente trovare loro un posto dove andare, così come è un preciso dovere del Comune e della Protezione Civile intervenire subito per garantire un tetto a queste famiglie”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della Lega a Napoli.

