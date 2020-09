Sfilate reali in Via Tortona e negozi virtuali sul web, la rivoluzione digitale di Velvet Media al White Milano

Condividi

L’azienda veneta di marketing e vendita online scelta per sviluppare digitalmente il più grande salone italiano dedicato a designer e stilisti di moda. Se ne occupa la divisione Velvet Fashion: “Per la prima volta spazi fisici e virtuali si fondono, il fashion entra nell’era phygital”

Celebrato come l’appuntamento imperdibile della Milano Fashion Week Donna, WHITE Milano è il contesto ideale dove i brand interagiscono con i più influenti player del settore a livello mondiale. In questo particolare momento storico, è forte l’esigenza di trovare nuovi modi, canali e strumenti per consentire alle aziende di farsi conoscere in tutto il mondo. Per rispondere alle mutate necessità del mercato, l’edizione del WHITE in programma a Milano da domani al 27 settembre presenterà degli elementi di grande novità.

È infatti necessaria una rivoluzione “phygital” per innovare il settore fashion. La soluzione arriva da Velvet Media, azienda veneta specializzata nel marketing e nella vendita online fondata da Bassel Bakdounes. L’agenzia ha sviluppato strategie e strumenti innovativi che fondono l’esperienza digitale con quella reale, caratteristiche che la rendono il partner più completo ed evoluto per digitalizzare le imprese del sistema moda.

Per questo, Velvet Media è stata scelta dal WHITE per accelerare la digitalizzazione del fashion business della fiera. I brand avranno a disposizione dei set fisici e virtuali per raccontare le collezioni ai buyer e una piattaforma web programmata con strumenti di networking che possono arrivare alla gestione di ordini B2B in tempo reale. Un evento digitale a supporto del trade-show fisico che sarà fruibile sia all’interno del salone tramite ledwall e schermi sia in streaming.

“Da anni supportiamo centinaia di aziende nel percorso di digitalizzazione, consentendo loro di aumentare il business e migliorare le relazioni con tutti gli stakeholder”, dice Alessio Badia, responsabile di Velvet Fashion, la divisione di Velvet Media che si occupa del settore moda. “Siamo entusiasti di essere stati scelti dal WHITE per mettere in contatto i migliori brand della moda donna con buyer da tutto il mondo attraverso l’innovativo format phygital che abbiamo messo a punto. Grazie all’allestimento tecnologico degli spazi e alla piattaforma digitale di collegamento con il nuovissimo marketplace B2B di WHITE, i brand potranno non solo mostrare le loro nuove collezioni a livello globale ma anche interagire con potenziali clienti interessati ad ordinare e acquistare i capi in anteprima. Per la prima volta, l’esibizione fieristica si unirà a eventi e streaming digitali. Sarà davvero un’esperienza omnichannel senza precedenti”.

A completamento del rivoluzionario approccio e della triangolazione con WHITE vi è Niam (Nazionale italiana agenti moda), neonata associazione nazionale che raggruppa 800 agenti specializzati dal fast fashion allo slow fashion, dallo sport apparel alle collezioni premium. Grazie all’esperta guida del presidente Giorgio Magello Mantovani, tra i più longevi titolari di showroom del Triveneto, Niam ha recentemente fondato una società di servizi dedicata a nuove iniziative in tandem con Velvet Media.

Anche in occasione del WHITE questa collaborazione sarà strategica, grazie al contributo centrale dei professionisti della moda che coinvolgeranno i loro buyer, in particolare quelli stranieri, ai quali proporranno le collezioni selezionate in esposizione nella prestigiosa location del Superstudio di via Tortona.

VELVET MEDIA ITALIA Marketing management, vendita online e new media: sono questi gli ambiti nei quali Velvet Media, agenzia di Castelfranco Veneto (TV) è ai vertici nazionali. Nata come casa editrice nel 2013, specializzatasi prima in couponing e poi come editore del sito internet Storie di Eccellenza e del magazine Genius, oggi Velvet è una holding che gestisce il marketing in outsourcing per conto di oltre mille aziende del Nord Italia grazie ad un organico di circa 150 persone in continua espansione. Per questo è stata premiata come una delle aziende col tasso più alto di crescita in Europa dal Financial Times. Il core business è il coordinamento della comunicazione aziendale a tutti i livelli e la gestione della vendita online: dalla grafica ai video, dal posizionamento del brand allo sviluppo di siti di e-commerce, dalla gestione dei marketplace fino alla lead generation. Attorno alla galassia Velvet sono nate alcune divisioni parallele, che hanno sviluppato specializzazioni nel mondo dello sport (Velvet Sport), della moda (Velvet Fashion) e dell’internazionalizzazione con focus in particolare sulla Cina (Velvet International). Con sedi negli Stati Uniti a Denver, in Thailandia a Bangkok e negli Emirati Arabi a Dubai, Velvet è il partner ideale per qualunque azienda interessata a comunicare e vendere oltre confine. La storia di Velvet Media è raccontata nel libro “Marketing Heroes”, nel quale emerge lo stile aziendale basato su manga e rock and roll. Informazioni e contatti: www.velvetmedia.it.

