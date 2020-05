Sfatiamo un falso mito: per dimagrire devi evitare la frittura

Condividi

Chi l’ha detto che il fritto fa assolutamente male?

Quando ci si mette a dieta tutti sono convinti di dover iniziare a bandire i fritti e dover introdurre solo carne o pesce al vapore e verdure lesse.

In realtà la scelta delle associazioni tra gli alimenti e la modalità di cottura dipendono dal nostro biotipo e dai disagi (disbiosi, permeabilità intestinale, allergie, intolleranze, costipazione, colite, gastrite, etc) che vogliamo risolvere.

Ad esempio, in caso di pancia gonfia, meteorismo, gas intestinale la verdura lessa o minestroni con tante verdure vanno evitate perché tutt’altro che leggere: aumentano il gonfiore, la fermentazione intestinale e possono peggiorare eventuali coliti.

Ma quali sono i vantaggi di una “buona frittura” ?

Una verdura soffritta o fritta in olio extra vergine d’oliva senza superare i 170 ° C di temperatura (da misurare con un termometro digitale) permette la pulizia del fegato, della cistifellea e dell’ intestino oltre a stimolare la digestione.

Il consiglio, se si soffre di costipazione, è di prediligere frittura e soffritto! Le verdure cotte velocemente in padella con olio extra vergine d’oliva risulteranno più digeribili e stimoleranno peristalsi ed evacuazione. Se al contrario, si soffre di diarrea o gastrite, la frittura andrà evitata.

Anche per carne e pesce meglio una frittura in olio extra vergine d’oliva o una rapida cottura in padella con olio extra vergine d’oliva: incredibilmente molto più digeribili e gustose di una carne bollita!

Dunque impariamo a pensare al cibo in un’ottica funzionale alla nostra salute.