Settimana di fuoco, temperature in aumento ovunque: il caldo fa già sul serio

(Adnkronos) – L’Italia si prepara a vivere la prima vera ondata di caldo della stagione. Secondo le previsioni meteo di oggi, l’anticiclone subtropicale, più comunemente detto africano, sta per inglobare il nostro bel Paese da Nord a Sud. Federico Brescia, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che il nostro Paese sta per essere interessato dalla prima imponente fiammata africana, ma stavolta non riguarderà solo il Sud, anche il Nord osserverà un deciso aumento termico e condizioni meteo decisamente più stabili. Diciamo dunque addio ai temporali e agli acquazzoni tipici dell’ultimo periodo, la stabilità sarà padroneggiante e il caldo, soprattutto nella seconda metà di settimana, diventerà a tratti opprimente. Già da lunedì 9 l’Italia si sveglierà praticamente ovunque sotto un cielo sereno, ad eccezione dell’estremo Nord-Est e della Campania. Consigliate anche le gite in montagna, in particolare sulle Alpi, spesso bersagliate da temporali improvvisi nell'ultimo periodo. La settimana continuerà sulla falsariga del bel tempo, con il sole a farla da padrone. Davvero poco da dire, questa rimonta anticiclonica taglierà le gambe a qualsiasi tentativo instabile. I termometri schizzeranno verso l’alto senza alcun freno! Le temperature supereranno di gran lunga le medie del periodo, con un caldo che diventerà asfissiante da metà settimana in poi: attesi picchi di 36-37°C in Toscana, Lazio, Molise, Basilicata e Calabria. Punte di 40°C nelle zone interne del Gargano, Sicilia e Sardegna.

Torneranno anche le notti tropicali. In meteorologia con “notte tropicale” si intende quando la temperatura minima (solitamente nelle ore notturne) non scende sotto i 20°C, rendendo il sonno difficile a molti italiani. Questi scenari sarebbero anomali anche a metà/fine luglio, ma ormai tutto ciò non sorprende più. Le ondate di caldo estremo sono sempre più frequenti e durature in area mediterranea. A conferma di quanto appena detto, non aspettiamoci grandi cambiamenti almeno fino al 16-18 giugno.

NEL DETTAGLIO



Lunedì 9. Al Nord: ventoso, molte nubi al Nordest, meno caldo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole e caldo a 38°C in Sicilia.

Martedì 10. Al Nord: soleggiato. Al Centro: molto caldo e sole. Al Sud: tutto sole e caldo intenso

Mercoledì 11. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: caldo intenso e tanto sole. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

TENDENZA: ulteriore aumento termico, caldo che diventerà a tratti insopportabile. —[email protected] (Web Info)

