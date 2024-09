Settembre in pineta: spettacoli gratuiti e all’aperto nella X Municipalità a cura di Casa del Contemporaneo

3 minuto di lettura

Giornate all’aperto con musica, cinema, teatro, danza aerea e arte contemporanea negli spazi verdi del Teatro dei Piccoli all’interno della Mostra d’Oltremare, in Via Antonio Usodimare. Domenica 8 settembre si parte con gli spettacoli della rassegna Settembre in Pineta, curata da Casa del Contemporaneo, nell’ambito di Affabulazione, iniziativa promossa dal Comune di Napoli e finanziata dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della Cultura.

Un mese di eventi gratuiti per tutta la famiglia nel parco di pini marittimi che circonda il Teatro dei Piccoli, trasformato fino al 21 settembre in luogo di incontro e condivisione intergenerazionale. La pineta, facilmente raggiungibile in cumana (stazione Edenlandia) e in bicicletta, diventerà location d’arte, coniugando esigenze culturali e scelte green. Al centro della rassegna, la valorizzazione del patrimonio artistico della città: in scena dall’Amleto in lingua napoletana di Antonio Piccolo all’opera del ‘700, passando per lo studio della lingua partenopea nel workshop di Fabio Pisano, per arrivare agli eventi che celebrano la rivoluzionaria musica di Pino Daniele.

4 workshop in programma, da cui nasceranno 3 innovativi progetti site-specific, realizzati con il coinvolgimento dei partecipanti. Dal 2 all’8 settembre è previsto la residenza artistica di Teatro in Fabula, La traggedia d’Amleto_Préncepe de Danemarca, che partirà dalla traduzione in lingua napoletana di Antonio Piccolo, pubblicata dal quotidiano “La Repubblica” e dall’editore Guida su iniziativa della Fondazione Eduardo De Filippo (performance in scena domenica 8 settembre ore 12.00 con la regia di Mario Autore); dal 9 al 13 settembre Non di soli insulti vive il pubblico, laboratorio a cura di Domenico Mennillo/lunGrabbe con la collaborazione di Rosaria Castiglione, Alessandra Cozzolino e Renato Grieco, partendo dalle pièce vocali di Peter Handke (restituzione di fine workshop venerdì 13 settembre alle ore 18.00); dal 16 al 18 settembre NTASCURDAT – il napoletano salvato dai ragazzini e dalle ragazzine, corso di grammatica napoletana a cura di Fabio Pisano/Liberaimago, che aprirà uno squarcio riflessivo sulla lingua napoletana delle canzoni aperta alle contaminazioni come quella del discusso rapper Geolier. Dal 19 al 21 settembre I FOLLOW YOU – costruendo il corpo creativo, a cura di Maria Anzivino e Sara Lupoli, laboratorio dedicato ai ragazzi tra i 10 e i 14 anni, per sviluppare un senso di comunità attraverso il movimento corporeo (performance domenica 21 settembre ore 17.00).

Giovedì 19 e domenica 21 settembre la pineta sarà animata da iniziative per tutta la giornata, creando momenti di aggregazione per giovani e famiglie, con possibilità di picnic e momenti conviviali.

Il 19 settembre – giorno speciale per il popolo partenopeo che commemora il suo santo patrono – sarà il Pino Daniele Day, una grande festa per celebrare uno dei cantori più amati della città, con attività e spettacoli dedicati all’iconico artista napoletano. A partire dalle ore 11.00 attività per i più piccoli: visita guidata Un Teatro d’arte, a cura di Le Nuvole Arte, che racconterà il teatro su disegno di Luigi Piccinato per le giovani generazioni; Verde Speranza, visita guidata nel parco a cura di Le Nuvole Scienza; laboratorio musicale Esplora e Suona! con Salvatore Guadagnuolo; laboratorio musico-esperienziale Musicatura con Giuseppe Coppola. Alle ore 12.00, lo spettacolo Le favole della saggezza di Giovanna Facciolo. Alle ore 17.00, spettacolo di burattini per bambini dai 3 anni in su Pulcinella che Passione di Antonello Furmiglieri.

Dalle ore 16.00, eventi dedicati a Pino Daniele: musica itinerante di Bagarija Orkestar che presenterà brani del cantautore riarrangiati con musiche balcaniche; performance di danza aerea M’AGGIO APPISO sulle musiche di Pino Daniele a cura di FUNA; proiezione del documentario Nero Napoletano, un giovane Pino Daniele intervistato da Giuseppe Marrazzo, a cui seguirà l’incontro A ruota libera con i compagni di scuola di Pino Daniele. E ancora alle 18.00, il reading musicale Pasqualino e Alessiuccia, tributo al cantautore napoletano di e con Tony Laudadio. La giornata si chiude alle ore 19.00 con Neapolitan Sound Vinyl dj set di Roberto Tabacchini, con una selezione musicale esclusivamente in vinile alla riscoperta della corrente del Neapolitan Power.

Sabato 21 settembre, ultima giornata della rassegna: alle ore 11.00 visite guidate Un teatro d’arte, Verde Speranza e laboratorio musicale Esplora e Suona!. Alle ore 12.00 laboratorio Musica e Gioco, a cura di Progetto Sonora, La rassegna si conclude alle ore 18.00 con lo spettacolo Stand Up Opera di Diego Lombardi, Luca De Lorenzo e Fabrizio Romano, originale commistione tra opera lirica e stand-up comedy.

I laboratori e le visite guidate prevedono un numero massimo di partecipanti con prenotazione obbligatoria; per tutti gli altri eventi la prenotazione è consigliata. Il Teatro dei Piccoli è in Viale Usodimare, adiacente ZOO di Napoli. Info e prenotazioni: 081 18903126 – 345 467 9142; Teatro dei Piccoli teatrodeipiccoli.it; Casa del Contemporaneo casadelcontemporaneo.it

