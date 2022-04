Settantacinquenne, già agli arresti domiciliari, denunciato per evasione ed arrestato per ricettazione aggravata

Condividi

La Polizia di Stato di Caserta ha eseguito un fermo di indiziato di delitto per il reato di ricettazione aggravata a carico di un settantacinquenne, pluripregiudicato, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

In particolare, gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Marcianise sorprendevano il predetto individuo all’esterno della propria abitazione, in compagnia di altri tre soggetti, tutti gravati da pregiudizi di polizia -nello specifico rapina, ricettazione ed altro- e pertanto procedevano a perquisizione della sua abitazione a seguito della quale veniva rinvenuta, occultata all’interno di un mobile, la targa di un motoveicolo provento di furto nel 2006.

Alla luce delle risultanze investigative l’uomo, oltre ad essere denunciato per il reato di evasione, veniva dichiarato in stato di fermo di indiziato del delitto per il reato di ricettazione aggravata e veniva condotto presso la propria abitazione a disposizione dell’A.G. .