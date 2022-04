Sessa Aurunca alla fine del mondo, Del Rosso: “Solidarietà ai cittadini”

Condividi

“Le esternazioni del presidente della Regione Vincenzo De Luca su Sessa Aurunca sono gravi e non possono semplicemente essere derubricate come ‘spiacevoli’. Ai cittadini di Sessa Aurunca va la nostra solidarietà e comprensione per la delusione che stanno provando nell’aver accordato la propria fiducia a un governatore che – tra le altre cose – si è dimostrato non solo incapace di riconoscere la storia di una Città, ma anche di tenere conto della fierezza di un popolo che merita attenzione e non scherno”. Così Maurizio Del Rosso, consigliere provinciale espressione dell’area che fa riferimento al consigliere regionale Gianpiero Zinzi.