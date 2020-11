Servizi alla persona: accordo tra Cef Publishing e Professione in Famiglia

Condividi

Corsia preferenziale per le assunzioni, se la formazione è erogata dalla società del Gruppo Ebano

Intesa tra Cef Publishing, società controllata al 100% dal Gruppo Ebano, la realtà leader in Italia nella formazione professionale a distanza fondata dal Presidente della Piccola Industria, vicepresidente di Confindustria, e Professione in Famiglia, associazione nazionale di categoria che rappresenta famiglie e imprese attive nell’erogazione di servizi di utilità alla persona. Coloro che concluderanno con profitto il corso formativo “Assistente alla Persona”, curato da Cef Publishing, avranno un canale privilegiato per iniziare una esperienza lavorativa, anche grazie all’iscrizione alla banca dati finalizzata a favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro nel settore.

“Questo accordo – dichiara il direttore generale del Gruppo Ebano Silvano Mottura – ha l’obiettivo di avvicinare la domanda e l’offerta di lavoro in questo segmento di mercato.

I corsi di Cef Publishing sono stati finora frequentati da più di quarantamila persone. In particolare, il prodotto didattico “Assistente alla Persona”, acquistato da oltre 9.200 clienti, è stato già completato da 1.390 corsisti, con il conseguente rilascio dell’attestato per le competenze acquisite.”

“Professione in Famiglia – dichiara il vicepresidente di Professione in Famiglia Bruno Perin – rappresenta 70.000 famiglie e 150 imprese che forniscono servizi privati di assistenza domiciliare e contrattualizzano circa 4.000 operatori d’aiuto. Firmataria del Ccnl servizi di ausilio familiare, è riconosciuta e autorizzata dal Ministero del Lavoro per l’intermediazione non lucrativa di lavoratori domestici.

L’Associazione intende mettere a disposizione dei propri associati figure professionali competenti e di qualità per svolgere il lavoro di “Operatore d’Aiuto”. Professione in Famiglia diffonderà pertanto presso le società iscritte l’elenco degli allievi che hanno concluso il percorso formativo di Cef Publishing, al fine di favorire l’attivazione di un rapporto di lavoro.”

“Dal canto suo, Cef- conclude Mottura- promuoverà l’accordo con Professione in Famiglia presso tutti gli allievi che abbiano conseguito negli anni l’attestato di conclusione con profitto del corso formativo “Assistente alla Persona”, nonché presso gli allievi che stanno svolgendo il corso, e presso i prospect che intendano acquistarlo.”



