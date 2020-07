Serrapica: “abolizione pedaggio tangenziale Napoli atto di civiltà e giustizia sociale”

“L’abolizione del pedaggio della Tangenziale di Napoli, di cui si discute in queste ore, rappresenta un atto di civiltà e di giustizia sociale di cui bisognerà farsi carico quanto prima. I napoletani sono gli unici in Italia a pagare un pedaggio su di un tratto considerato “tangenziale”, le altre nel resto del paese (penso al GRA romano) sono tutte gratuite.

Ovviamente bisognerà, affinché l’abolizione divenga concreta, approfondire rispetto a quali siano i costi reali di manutenzione di quel tratto stradale, così da individuare a quanto ammontino annualmente le risorse necessarie a rendere sicura la viabilità”.

È quanto dichiara in una nota l’ing. Vittorio Serrapica della Lega dei Circoli per il Meridione.



