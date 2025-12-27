27 Dicembre 2025

Serie A, oggi Udinese-Lazio – Diretta

La Lazio scende in campo in Serie A. I biancocelesti affrontano oggi, sabato 27 dicembre, l’Udinese – in diretta tv e streaming – in trasferta al Bluenergy Stadium nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio per 0-0 dell’Olimpico contro la Cremonese, mentre quella di Runjaic è stata battuta al Franchi dalla Fiorentina con un netto 5-1. 

Nel prossimo turno di campionato la Lazio ospiterà il Napoli all’Olimpico, mentre l’Udinese affronterà la trasferta contro il Como. 

 

sport

