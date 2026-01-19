Serie A, oggi Lazio-Como – La partita in diretta

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio in Serie A. Oggi, lunedì 19 gennaio, i biancocelesti sfidano il Como all’Olimpico nel posticipo della 21esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Verona, mentre quella di Fabregas ha perso in casa contro il Milan per 3-1. Si gioca alle 20:45.

Dove vedere Lazio-Como? La partita è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.

Nella prossima giornata di campionato, sabato 24 gennaio, il Como ospiterà il Torino alle 15. In serata, la Lazio affronterà il Lecce al Via del Mare alle 20:45.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.