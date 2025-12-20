Serie A, oggi Juventus-Roma – Diretta
(Adnkronos) –
Big match all’Allianz Stadium. Oggi, sabato 20 dicembre, la Juventus sfida la Roma – in diretta tv e streaming – nella 16esima giornata di Serie A. I bianconeri di Spalletti sono reduci dal fondamentale successo nello scontro diretto Champions con il Bologna, battuto 1-0 al Dall’Ara, mentre i giallorossi hanno superato il Como, con lo stesso risultato, all’Olimpico. La squadra di Spalletti arriva al match al quinto posto in classifica a quota 26, a quattro punti di distanza dal quarto posto occupato proprio da quella di Gasperini.
Nella prossima giornata di campionato la Juventus volerà a Pisa, mentre la Roma ospiterà il Genoa.
