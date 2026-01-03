Serie A, oggi Juve-Lecce – La partita in diretta

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A per la prima partita del 2026. Oggi, sabato 3 gennaio, i bianconeri ospitano il Lecce allo Stadium nella diciottesima giornata di campionato. La squadra di Spalletti, reduce dal successo contro il Pisa, è al momento quinta con 32 punti. I salentini, sconfitti dal Como nell’ultimo turno, sono invece quintultimi con 16 punti. Si gioca alle 18.

