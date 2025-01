Serie A, le probabili formazioni: Dybala titolare, rilancio Gudmundsson

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Serie A torna in campo. La 19esima giornata di campionato sarà spezzata a causa della Supercoppa italiana, con Inter, Milan, Juventus e Atalanta che recupereranno i loro match tra il 14 e il 15 gennaio. Si parte quindi sabato 4 gennaio con il big match Fiorentina-Napoli, in programma alle 18. La domenica, 5 gennaio, occhi puntati sul derby della Capitale tra Roma e Lazio, di scena alle 20.45 allo Stadio Olimpico.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Candela, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco

Empoli (3-5-2): Vasquez; Ismajli, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo. Al. D'Aversa

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Lazovic; Suslov, Kastanos; Sarr. All. Zanetti

Udinese (4-4-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré, Zemura; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Runjaic

Monza (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Carboni; Ciurria, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, Maldini; Djuric. All. Bocchetti

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Deiola, Gaetano; Piccoli. All. Nicola

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Pierret, Gallo; Kaba, Coulibaly, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente. All. Giampaolo

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. All. Vieira

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Sosa; Adams, Sanabria. All. Vanoli

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Valenti, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni

Como (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

Milan (4-3-3): Maignan; Royal, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Fofana, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez. All. Conceicao

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu. Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Fabbian; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano —[email protected] (Web Info)

