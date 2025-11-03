Serie A e polemiche, Conte punge: “Napoli primo dà fastidio”

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

“Il Napoli lì davanti dà fastidio”. Firmato, Antonio Conte. L’allenatore dei campioni d’Italia punge dopo l’ennesimo weekend di Serie A caratterizzato da episodi contestati e polemiche. “L’ambiente deve starci vicino, non andate dietro a chi crea problematiche, in eccesso o in difetto. Il Napoli lì davanti dà fastidio, il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio, io lo capisco, gli altri devono entrare in quest’ottica. Nonostante le difficoltà siamo lì e questo fa paura”, dice Conte, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

“Stiamo uniti, l’annata sarà difficile e complessa, ve lo sto dicendo dall’inizio -aggiunge Conte-. Onore ai ragazzi che con tutte le difficoltà che ci sono io vedo la classifica e vedo ancora noi lì davanti e domani se vinciamo andiamo a 6 punti in Champions, se non ci riusciamo gli altri saranno stati più bravi, amen, ma troveranno sempre un gruppo forte”.

“Non penso che il campionato italiano sia dietro la Bundesliga, il livello è uguale -prosegue il tecnico salentino-. A volte devi affrontare partite importanti facendo meno rotazioni. In questo momento fuori portata è la Premier League per via di tantissime cose. Dalla potenza economica, alle infrastrutture, hanno avuto una crescita enorme. Alla Germania possiamo invidiare che fanno meno partite in campionato, è un vantaggio, così come la lunga sosta invernale. Il Bayern Monaco fa un torneo a parte, per il resto ci sono squadre del nostro livello”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.