Seri: da assemblea via libera a odg, Antonio Gugliemi entra in cda

(Adnkronos) – L’Assemblea degli Azionisti di Seri, riunitasi presso la sede di San Potito Sannitico (Ce) ha approvato tutti i punti posti all’ordine del giorno, a iniziare dall'integrazione del Consiglio di Amministrazione con la delibera positiva sulla proposta di candidatura di Antonio Guglielmi a seguito delle dimissioni di un suo componente. Guglielmi, 52 anni, ha ricoperto ruoli di rilievo in Mediobanca dal 2009, distinguendosi come analista di livello europeo e successivamente come responsabile CIB a Roma, guidando operazioni strategiche come l'acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext. Vanta una carriera internazionale con esperienze a Londra presso Salomon Brothers e Merrill Lynch. L'assemblea ha inolter deliberato di conferire l’incarico di revisione della Rendicontazione di Sostenibilità Consolidata del Gruppo Seri Industrial per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, alla società Crowe Bompani S.p.A.. Infine l’Assemblea ha deliberato di promuovere l’azione di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393 Codice Civile e, per quanto occorra, ai sensi dell’art. 2043 Codice Civile, nei confronti dell’ex amministratore Isabella Perazzoli, nell’ambito della azione di responsabilità promossa a seguito della delibera dell’Assemblea ordinaria del 18 dicembre 2018. —[email protected] (Web Info)

