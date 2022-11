Serena Schintu – Musica è Rivoluzione

Condividi

In radio e negli store digitali il nuovo singolo della cantautrice sarda

La cantautrice sarda Serena Schintu ritorna “Musica è rivoluzione”, un pezzo scritto interamente da lei, all’interno del quale emerge con forza la sua personalità artistica. Lo si evince dal testo, dalla musica e da come è strutturata nel complesso la sua nuova creazione: si denota il suo stile in tutti i tratti.

Questo perchè la musica è anche e soprattutto evoluzione sia personale che professionale, una costante ascesa che paradossalmente si immerge in profondità, in quell’aspetto interiore che a tratti sa anche di rivincita.

Serena: È un brano diretto che dice le cose così come stanno, le parole sono chiare e schiette, la musica segue pedissequamente questa linea. Nulla è stato lasciato al caso, ogni componente all’interno della canzone combacia perfettamente con ciò che mi ruota intorno. E’ un pezzo dinamico che rispecchia il mio spirito. I sogni restano tali finché non si creano i presupposti per farli divenire realtà.

Il singolo è presente in tutte le piattaforme digitali ed in contemporanea su youtube con il videoclip, girato a Roma sotto la direzione di Gianni Dettori e del lavoro di tutta la squadra.

Video: https://youtu.be/X-F3Le-wP8M

BIOGRAFIA

Serena Schintu è una cantautrice nata ad Alghero. Inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica fin da piccola; esibizioni e serate di musica live nei locali e nei teatri.

Perfeziona la sua arte studiando canto. La sua produzione musicale inizia nel 2017 con il primo album “Ghiaccio”. Prosegue nel 2021 con il suo secondo album intitolato “Miliardi di stelle”; quest’ultimo è stato scritto interamente da lei.

I suoi videoclip su YouTube ricevono migliaia di visualizzazioni che si mantengono in constante crescita. I due singoli più recenti, scaturiti dalla collaborazione con vari autori, come tutti i suoi precedenti lavori, sono molto cliccati e ricercati sulle varie piattaforme; stesso discorso per i videoclip. Serena però non si limita soltanto a farsi ascoltare all’interno dei propri confini nazionali, la sua voce infatti attualmente è conosciuta anche in diversi Paesi dell’Unione Europea.

Di recente anche le varie emittenti radio nazionali e sul web hanno iniziato a trasmettere la sua musica.

